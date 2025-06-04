İzmir'de grev: İZELMAN işçileri Tugay'ın teklifi için sandık kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) iştiraki İZELMAN’ın grevdeki işçilerinin belediyenin son teklifini oylamak için sandık kuracağı bildirildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca işçiler grev başlatmıştı.

Grev İZELMAN (otopark işletmeciliği ve eğitim hizmetleri yapıyor), İZENERJİ (insan kaynakları, temizlik, bakım, organizasyon ve enerji tedariki yapıyor), ve EGEŞEHİR (tarım ve gıda işleri yapıyor) adlı belediye iştiraklerinde.

Belediye teklifini (2026 ve 2027) ilk altı ay için yüzde 30, ikinci altı ay içinse yükseltmiş ancak uzlaşma sağlanamamıştı.

ANKA‘nın haberine göre İZELMAN işçileri bayrama bir gün kala sandık kurma ve son teklifi oylama kararı aldı.



