İzmir’de ‘Fuar’ zamanı

Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı 2 Eylül’de başlıyor.

Fotoğraf: İEF

İzmir’in ticari ve kültürel hafızası İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl 91’inci kez yapılacak.

Cumhuriyet’in miras değerlerinden biri olan İEF, 2-11 Eylül tarihleri arasında kültür, sanat, eğlence, gastronomi, spor, eğitim gibi alanlardaki programları içerecek.

Bu yıl, dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde gerçekleşen ‘Terra Madre’ gastronomi fuarına da ev sahipliği yapacak.

League of Legends 10. Yıl Festivali ve İzmir İş Günleri de bu yıl eklenen etkinlikler arasında.

İEF’nin kapsamlı programını web sitesinden incelemek mümkün