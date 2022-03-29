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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de düğünde silahla havaya ateş eden üç kişi gözaltına alındı


İzmir’in Menemen ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş ettiği belirlenen üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Yahşelli Mahallesi’ndeki bir düğünde pompalı tüfeklerle havaya ateş açılması görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.


Görüntülerden kimlikleri belirlenen Y.T., M.Y. ve M.Ö. olayda kullandıkları silahlarla gözaltına alındı.

‘Ruhsatsız tüfek bulundurmak ve taşımak’ suçlarından kişi başı 1285 lira idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

AA’nın aktardığına göre şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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