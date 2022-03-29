İzmir’de düğünde silahla havaya ateş eden üç kişi gözaltına alındı

BUKADARINA PES!!!



Menemen yahşelli köyünde düğün konvoyunda magandalık! Bir grup genç uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. O sırada balkonda bulunan küçük çocuklar var birine birşey olsa hesabını kim vericek? @EmniyetGM @TC_icisleri pic.twitter.com/rjgnjizPIQ