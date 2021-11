İzmir’de DİSK eylemi: Hükümet istifaya çağrıldı

İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı işçiler, geçinemedikleri gerekçesiyle AKP hükümetini protesto etti. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen işçiler “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Fotoğraf: Twitter

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Geçinemiyoruz’ konulu basın açıklaması yaptı. Meydana farklı noktalardan yürüyüşle gelen işçiler ‘Gelirde adalet, vergide adalet’, ‘Geçinemiyoruz’, ‘Zulme ve hayat pahalılığına karşı alanlardayız’ yazılı pankartlar taşıyarak AKP hükümetini eleştirdi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, asgari ücrette işçilerin taleplerinin karşılanması için memur sendikalarına çağrı yaparak “TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve diğer memur sendikalarına sesleniyorum. İşçilerin haklı talepleri karşısında sessiz kalmayın bir günlük genel grevle emekçilerin sesini duyuralım” dedi.

ANKA’nın aktardığına göre Memiş Sarı basın açıklamasında şunları söyledi: “Ülkeyi yönetenler ısrarla yükseliş, şahlanış masalları anlatırken bizler gerçekleri anlatıyoruz, taleplerimizi haykırıyoruz. Siz hangi yükselişten bahsediyorsunuz. Bizim her gece uykularımız kaçıyor. Yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız bilmiyoruz. Her sabah yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Dün aldığımızı bugün alamıyoruz. Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğünü görüyoruz. Her gün paramızın pula dönmesiyle emeğimiz pula dönüyor.

Avrupa’nın en düşük ikinci asgari ücreti Türkiye’de diye haykırıyorduk. Bugün durum daha da kötü. Patronlar rekabet gücü kazansın diye sadece Avrupa’nın değil dünyanın en ucuz işçilerinin yaşadığı ülkelerden biri haline geliyoruz. İşçisi çiftçisi bankalara borçlu, emeklileri aç, gençleri işsiz bir ülke yarattılar. Gel batandaş del. Dünyanın en kelepir emekçileri, en kelepir memleketi diye hava atıyorlar. Yeter artık! Bu kaderi biz yazmadık ama bozacak olan biziz. ‘İş bulamıyoruz’ diyenler, ‘Barınamıyoruz’ diyenler, ‘Geçinemiyoruz’ diyenler omuz omuza bu gidişe son vermek zorundayız.”

‘Bu kış kara kış olacak’

“Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar ama Türkiye asgari ücretinin Avrupa’da en düşük ikinci asgari ücret olduğunu söylemiyorlar. Asgari ücretle çalışan oranının en yüksek olduğu ülke olduğumuzu gizliyorlar. İşçilerin yarısından fazlasını asgari ücrete mahkum etmekten utanmıyorlar. Çalışma Bakanı ‘Asgari ücreti gündem olmaktan çıkaracağız’ diyor. Sayın bakan gayet iyi bilir. Bir ülkede sendikalaşma ne kadar düşükse asgari ücretlilerin sayısı o kadar artar. Asgari ücreti gündem olmaktan çıkaracaksanız yapmanız gerekenleri DİSK defalarca size söyledi. Sendikalaşmanın önüne engeller çıkarmaktan vazgeçin.

Grevleri yasaklamakla övünmeyin. Yandaş sendikalarınıza üye olmayanlara yönelik baskılara son verin. İşçileri sendikalı olduğu için işten atan patronlara göz yummayın. Sendikal barajları kaldırın. İşçi sınıfı örgütlensin, hakkını arayıp sorsun, asgari ücrete mahkum olmasın. Laf üretmeyin, gereğini yapın. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğu adına bir kez daha sesleniyoruz. Bu masalları dinlemek değil geçim sorunumuza çözüm istiyoruz. TBMM’de 2022 yılı bütçesi için çalışmalar başladı. Asgari ücret ise aralıkta belirlenecek. Yine dar gelirlilerden alınıp patronlara verilecek. Yine saraya, sermayeye, savaşa bütçe ayrılacak, emekçiler unutulacak.

Oysa bu ülkenin anayasasında Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olduğu yazıyor. Bütçe ve asgari ücret belirlenirken sosyal devlet gibi davranın. Anayasa’ya uygun davranın. Bu ülke bu halk artık nefes almak istiyor. 2022 karakışına karşı halkın ekmeğini savunmak için bütçede ve asgari ücrette acil önlemler istiyoruz! Gelirde ve vergide adalet istiyoruz. Bu kış kara kış olacak. Ya işçilere emekçilere ya da sesimize kulak tıkayan iktidara.”