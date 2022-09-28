İzmir’de 2 bin yıllık mozaiğe el kondu: Bir gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parçaya el kondu.

Fotoğraf: Emniyet Müdürlüğü

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

AA’nın haberine göre ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.B.’nin işlemlerinin sürüyor.