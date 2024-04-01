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Yaramazlara biraz batar!

İzmirli CHP'den şaşmadı

İzmir’de CHP’nin adayı Cemil Tugay yaklaşık 11 puan farkla kazandı.

Cemil Tugay.

Kentte oyların neredeyse tamamı açıldı. Durum şöyle:

CHP: 48,89

AKP: 37,09

İYİ Parti: 3,63

DEM Parti: 4,15

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