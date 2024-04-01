İzmirli CHP'den şaşmadı

İzmir’de CHP’nin adayı Cemil Tugay yaklaşık 11 puan farkla kazandı.
Kentte oyların neredeyse tamamı açıldı. Durum şöyle:
CHP: 48,89
AKP: 37,09
İYİ Parti: 3,63
DEM Parti: 4,15
Yaramazlara biraz batar!
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), bir süre daha belirli büyüklükte depremlerin olacağını duyurdu.
İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık Bakanlığı’ndan İstanbul’daki kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarının depreme dayanıklılık analizlerini talep etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik deprem hakkında şu açıklamayı yaptı: “İstanbul’un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür.”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 10:30’da bir araya gelecek.