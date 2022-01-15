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Yaramazlara biraz batar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 835 yataklı bir öğrenci yurdu daha yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için içinde kütüphane, sanat atölyeleri, konferans ve spor salonunun bulunacağı bir öğrenci yurdu daha yapacaklarını açıkladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları anlattığı bir video çektikten sonra pazartesi günü yaşamına son vermişti. Kara videosunda kendisini ateist olarak tanımlamış ve ibadete zorlandığı için ders çalışmaya vaktinin kalmadığını söylemişti.


Kara’nın intiharının ardından sosyal medyada öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılmasına yönelik on binlerce paylaşım yapılmıştı. Ayrıca bu eğitim-öğretim yılının başında yetersiz devlet yurdu kapasitesi ve fahiş kiralar nedeniyle öğrenciler kalacak yer bulmada büyük sorun yaşamıştı.

Soyer, İzmir’e gelen üniversite öğrencilerinin bu öğretim yılında yaşadığı barınma sorununun kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları söyledi: “Hızla harekete geçtik ve barınma sorunu yaşayan 440 öğrencimize ulaştık ve sorunlarını çözdük. Şimdi de Bornova’da 835 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu kuracağız. Burasını sadece yatakhane ve yemekhaneden oluşan klasik yurt anlayışının dışında bir sosyal tesis olarak planlıyoruz Dışarıdan gelip barınma sorunu yaşayan gençlerimizin düştüğü durumu acı örnekleriyle artık herkes biliyor. Eğitim hayatları boyunca gençlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için bu yıl ayrıca Örnekköy ve Buca’da iki yeni yurdu daha hayata geçirmişti.

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