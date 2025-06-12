İzmir belediye başkanından sendikaya rest

İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, “Eylülde artış var. Bunun durdurulmasını talep ediyoruz. Sendika artışı durdurursa toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

İzmir’de 29 Mayıs’ta İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçileri greve başlamış, 4 Haziran’da belediyeyle anlaşılınca grev sona ermişti.

Anlaşmanın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından İzBB bu kez Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası’na yazı göndererek İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON’dan toplam 1000 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Buna göre İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan da 100’er kişi işten çıkarılacak.

‘Sorumlusu sendikadır’

Basın toplantısı düzenleyen Tugay, toplamda 1030 işçinin işten çıkarılacağını, bundan sonrasının sendikanın sorumluluğunda olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Bahsedilen artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını, hem İzmir’deki şube başkanlarına hem de genel başkana ilettik. Ancak olumlu yanıt alamadık. Bizden önce imzalanan artışın günün şartlarına uygun olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini söyleyerek dava açtık.

* Belediyelerde çalışan Belediye İş Sendikası üyelerinin en düşük maaşı 80 bin civarında. Bu rakam eylül ayından itibaren 130 bin liraya ulaşacak. Sendika temsilcilerine bu durumu düzeltmezseniz ‘üyeniz olan bazı çalışanlarla yolumuzu ayırmak zorunda kalacağımızı’ söyledik.

* Olumlu dönüş yapan olmadı. İlgili iş yasasından aldığımız mevzuat hakkıyla yasal hakkımızı kullandık. Bir ay öncesinden bildirimde bulunduk. 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.

* Eğer Belediye İş Sendikası, ısrarla bu anlayışsız noktada olurlarsa bundan sonra işten çıkartılacak arkadaşların sorumlusu direkt sendikadır.

‘Sendika artışı durdurursa toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceğiz’

“Sendikayla anlaşma sağlanırsa işten çıkarmalar durdurulur mu?” sorusuna Tugay şöyle yanıt verdi:

“Marttaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Bundan sonra eylülde artış var. Hiç olmazsa bunun durdurulmasını talep ediyoruz.

Sendika artışı durdurursa yani ‘En düşük 130 bin liraya kadar çıkacak rakamları aşırı buluyoruz’ derse, toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceğiz.”