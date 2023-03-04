İYİ Partili Tatlıoğlu: Bu, seçimi kaybetmeyi önleme hamlesi

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin altılı masadan ayrılmasıyla ilgili ”Bu, seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına adaylık çağrısı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.
Genel merkez önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Akşener’in aldığı pozisyonu ”Seçimi kaybetmeyi önleme hamlesi” olarak niteledi.
Tatlıoğlu, Akşener’in 2 Mart’ta altılı masa toplantısı sonrası açıklanan bildiriye attığı imzada da sorun görmedi: ”Ortak aday konusunda bir sorun yok. Sorun adayda.”