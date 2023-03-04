İYİ Partili Paçacı: Masadan kalkmadık, kaldırıldık

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, “Masadan kalkmadık, kaldırıldık” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. Akşener’i bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili sözleri sonrası istifa eden ancak dünkü gelişmelerin ardından göreve dönen Cihan Paçacı karşıladı.

Paçacı, parti yetkili kurullarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘onaylayacak noktada olmadığını’ söylemişti. Paçacı ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine de dikkat çekerek, adaylık konusunda sokaktan itiraz geldiğini söylemişti.

‘Kalkmadık, kaldırıldık’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paçacı “Masadan kalkmadık, kaldırıldık” dedi.

Paçacı şunları söyledi:

* Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir

*Yetkili organlarla konuşmadan herhangi bir tahminde bulunmak yanlış olur. Masa eğer sayın Kemal beyin adaylığı konusunda dağılıp dağılmama noktasındaysa bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz.

*(2 Mart’taki altılı masa toplantısından yapılan açıklamayla ilgili) O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti’nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. İYİ Parti kazanması muhtemel aday üzerinde ısrarlı oldu. Genel başkan çok büyük bir feragat göstererek ben aday olmayacağım dedi. Bütün bunlar hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır.

*Şimdi bu özveriyi gösterdi, niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması için gösterdi. Biz aynı noktadayız. Ama mesela, altılı masada her siyasi partinin bir kamuoyu araştırmasında yapılacak değerlendirmede en fazla oyu alan adayın arkasında duralım fikri de kişisel değil. Yani kendimize yönelik değil, kazanmaya yönelik. Yani önemli olan kazanmaktır, bütün hassasiyetimiz budur.

*6 Mart’ta yapılacak millet ittifakı toplantısına Akşener’in katılıp katılmayacağını bilmiyorum.

*(Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı) Henüz konuşulmadı, değerlendirmek doğru olmaz.