Akşener belediye başkanlarıyla toplandı: Paçacı’dan sıcak karşılama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. Akşener’i bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili sözleri sonrası istifa eden ancak dünkü gelişmelerin ardından göreve dönen Cihan Paçacı karşıladı.
Paçacı, parti yetkili kurullarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘onaylayacak noktada olmadığını’ söylemişti. Paçacı ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine de dikkat çekerek, adaylık konusunda sokaktan itiraz geldiğini söylemişti.
Akşener’in altılı masadan ayrıldıklarını açıklaması sonrası da Paçacı görevine geri döndü.
Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener’i Cihan Paçacı karşıladı. Belediye başkanlarıyla toplantıya geçen Akşener, soruları yanıtsız bıraktı.