İYİ Partili Çıray’ı kızdıran Akşener manşeti: Özür bekliyor

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, seçim bölgesi İzmir merkezli yayın yapan İzgazete’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki manşetini hatırlatarak özür bekledi.

Meral Akşener, Saadet Partisi’nde yapılan açıklamaya katılmıştı. (AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Dün Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını duyurmuştu. Ortak mutabakat metnine göre Kılıçdaroğlu ‘uygun gördüğünde’ İmamoğlu ve Yavaş’ı yardımcısı olarak atayacak.

İzgazete’yse Akşener’in masadan çekildiği günün ertesinde 4 Mart’ta ‘Ak-Şener’i iyi bilirdik!’ diye manşet attı.

İzgazete’nin 4 Mart tarihli manşeti.

Masada uzlaşma sağlanınca İYİ Partili Çıray bu manşeti hatırlatarak özür bekledi.

Twitter’dan manşeti paylaşan Çıray, şunları yazdı:

“Geçmişe takılmam. Ancak siyasi tarihin yanlış yazılmasına izi veremem.

1: Şu ana kadar krizi sona erdiren son 48 saat hakkında kimseye konuşmadım. Siyasiler tahrif ederlerse açıklamak zorunda kalırım.

2: Bir de sayın Meral Akşener’e aşağıdaki gibi iftira edenlerden özür bekliyorum.”