İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray’ı hedef aldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir milletvekili Aytun Çıray’ı “Sen kimsin ki İYİ Parti’ye zarar verebilesin” sözleriyle hedef aldı. Dervişoğlu, Çıray hakkında ‘musibet’ ifadesini kullandı.

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İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, partisinin milletvekili listelerine tepki göstererek adaylıktan çekilmişti. Diken’e konuşan İYİ Partili iki kurmay, Çıray’ın İzmir’den ikinci sırada aday gösterilmesini kabullenemediğini söylemişti.

‘Baraj altına düşen oylarımız’

Partinin temayül yoklamasından İzmir 1’inci bölge birinci sıra için Müsavat Dervişoğlu’nun adı öne çıkmıştı. Çıray bunun ardından adaylıktan feragat ettiğini belirterek “Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım” demişti.

İYİ Partili Dervişoğlu, sosyal medya hesabından isim vermeden Çıray’ı hedef aldı. Dervişoğlu, Çıray’ın daha önce üyesi olduğu partileri sayarak “Bu partilerde şahsına kefil olacak beşer kişi bul sonsuza kadar susacağım” dedi.

Çıray hakkında ‘musibet’ ifadesini de kullanan Dervişoğlu’nun paylaşımı şöyle:

*DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin.

*İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak beşer kişi bul sonsuza kadar susacağım.

Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız.

Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.