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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti yöneticisinin Kılıçdaroğlu çağrışımlı paylaşımı CHP’li üyeyi kızdırdı

CHP’li üye, “Eyy Mars” yazan İYİ Parti yöneticisi Murat Keçeciler’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Ey dünya… Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak” sözlerine atıf yaptığını belirterek çıkıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

CHP genel başkanı, Türkiye’nin dünyadan çöp ithal ettiğini ve bunun ülkenin doğasına ciddi ölçüde zarar verdiğini kaydetmiş, bu sözleri afiş halinde çeşitli yerlere asılmıştı: “Ey dünya… Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak.”


İYİ Parti yöneticisi Murat Keçeciler’in “Eyy Mars…” paylaşımına çıkışan CHP’li Çağla Biçer, Twitter’dan şunları yazdı: “İYİ Parti’nin en büyük sorunu hatta zayıf tarafı takım oyuncusu olmaması. Akşener’in yardımcısı pozisyonunda yer alan bir ismin Kılıçdaroğlu ile ilgili ciddiyetten uzak ifadelerini şiddetle kınıyorum. Ey akıl ey fikir!”

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