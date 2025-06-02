İTO: Mayısta fiyatı en çok artan ürün kayısı, en çok düşen sivri biber

İstanbul’da mayısta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kayısı, en çok düşen ürünse sivri biber oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayısta perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

Mayısta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 179’unun fiyatı artarken 45 ürünün fiyatı düştü.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48,11’le kayısı olurken, onu yüzde 47,98’le şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18,55’le limon, yüzde 15,75’le fındık içi, yüzde 15,65’le saat ve yüzde 13,73’le oyuncak izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler şunlar:

Makyaj malzemeleri yüzde 11,03

Antep fıstığı yüzde 10,74

Bebek maması yüzde 10,46

Tablet yüzde 10,42

Simit yüzde 10,38

Mayısta bazı ürünlerin artış oranlarıysa şöyle:

Elma yüzde 10,28,

Portakal yüzde 9,89

Karışık kuruyemiş yüzde 9,40

Ağız ve diş bakım ürünleri yüzde 9,17

Mayısta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler sıralaması şu şekilde: