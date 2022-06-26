İTO başkanı, asgari ücrette artışın maliyetini karşılamaya yanaşmadı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretteki olası artıştan doğacak maliyetin, kamunun vereceği katkılar ve özel sektörün kaynak aktarımıyla işbirliği halinde telafi edilebileceğini söyledi.

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Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda konuşan Avdagiç, “Asgari ücrette ilave artışın maliyetini iş dünyası mı karşılayacak” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yılbaşında cumhurbaşkanımız asgari ücrette önemli bir açılım yaptı. Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Bu zamdan kısa süre sonra yüksek enflasyon nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırının hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksizdi. Bazı yetkililerse asgari ücretin yüzde 40 artırılabileceğini söylemişti.

Son olarak, asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Erdoğan’ın kendisine zam için ‘var’ ya da ‘yok’ demediğini aktarmıştı.