Asgari ücret trafiği hızlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaştı.

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Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Bu zamdan kısa süre sonra yüksek enflasyon nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırının hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksizdi. Son olarak AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücretin yüzde 40 artırılabileceğini söylemişti.

Erdoğan’ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı 16 Haziran’da AKP Genel Merkezi’nde kabulü sonrası trafik yoğunlaştı.

Komisyonnda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dünkü temasları kapsamında ilk olarak Bilgin’i ziyaret etti.

Bu ziyaretin ardından komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş’e geçen Akkol, Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bilgin’in hafta başı yapılması öngörülen kabine toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişme yaşanması bekleniyor.

Komisyonun toplanması gerekiyor

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.