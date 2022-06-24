Erdoğan’la asgari sohbetleri: ‘Zam için ‘Var’ da demedi, ‘Yok’ da’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen haftaki görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine zam için ‘var’ ya da ‘yok’ demediğini aktardı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun mayıs raporuna göreyse Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 6 bin 17 TL’ye, yoksulluk sınırı 19 bin 602 TL’ye çıktı.

Bu sebeple, ocaktaki zamdan kısa süre sonra sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksizdi.

Geçen hafta Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la AKP Genel Merkezi’nde görüştü.

Görüşmenin detaylarını Hürriyet’ten Hande Fırat’a anlatan Atalay, Erdoğan’a “Bir an evvel asgari ücretliye, işçi emeklisine, dar sabit gelirliye, işsize düzenleme gerekiyor; nefes alacakları, onlara oksijen olacak bir düzenleme lazım” dediğini söyledi. Atalay, Erdoğan’ın durumun farkında olduğunu belirterek, “Zam için ‘Var’ da demedi, ‘Yok’ da. Ama dikkatle dinledi” dedi.