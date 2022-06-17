Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay’la asgari ücreti görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la görüştü. Atalay, Erdoğan’ın asgari ücret ile ilgili “Ben olanların farkındayım, çalışmalarımız var” dediğini aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY’I KABUL ETTİ https://t.co/jvA3hA8Hf5 — TÜRK-İŞ (@turkiskonf) June 16, 2022

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun mayıs raporuna göreyse Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 6 bin 17 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 602 TL’ye çıktı.

Bu sebeple, ocaktaki zamdan kısa süre sonra sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksiz.

Dün Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la AKP Genel Merkezi’nde görüştü.

Görüşme sonrası konuşan Ergun Atalay şunları söyledi:

*Her konuyu A’dan Z’ye konuşma imkanı bulduk. Önümüzdeki günlerde bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A’dan Z’ye anlatma imkanı bulduk.

*Emeklilerin, EYT’liler, taşeronlar her konuda konuşma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanıyla ve işin taraflarıyla bir toplantı yapacağını söyledi.

*Cumhurbaşkanı da “Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz, önümüzdeki günlerle kamuoyuna bilgi verir sizi çağırırız” dedi. Ortada bir rakam yok.

*Asgari ücretle ilgili her ayın 4’ünde enflasyon açıklanıyor, ocak ayını beklemeyelim diye söyledim. Biz aralık ayının dışında hiç toplamadık. Şartlar öyle bir hale getirdi ki haziranı gördüğümüzde insanların kayıpları çok arttı. Cumhurbaşkanımız “Ben olanların farkındayım, çalışmalarımız var” dedi.