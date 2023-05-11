İtalya’nın Milano kentinde patlama

İtalya’nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Fotoğraf: Twitter

İtalyan basını, Milano’nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı’nda büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ve yakınlardaki konutlarla bazı okulların tahliye edildiği bildirildi.

Patlamanın kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Öte yandan İtalyan basınına konuşan bazı görgü tanıkları, ilk olarak bir kamyonette bulunan oksijen tüplerinden birinin alev aldığını, daha sonra tüm tüplerin patladığını ve çevrede alevlerin yükseldiğini iddia etti.

Sosyal medyada, patlamanın etkisiyle hasar gören çok sayıda araç ve duman görüntüleri paylaşıldı.