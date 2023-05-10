İtalya’da Meloni’nin başkanlık sistemi projesine muhalefetten itiraz: Tarafsız cumhurbaşkanı ulusal uyum için kilit önemde

İtalya’da geçen yıl ekim ayında iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin vaatlerinden olan başkanlık sistemine geçiş projesi dün görüşülmeye başladı.

Başbakan Giorgia Meloni, muhalefet liderleriyle görüşmelerde başkanlık sistemine geçiş ya da parlamentonun rolünün azaltılması fikrine yaygın direnişle karşılaştı.

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BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın aktardığına göre hükümetin, başkanlık sistemine geçiş de dahil bir dizi anayasa reformu önerisi muhalefet partileriyle gün boyu görüşmelerle ele alındı.

Başbakan Meloni‘yle ilk görüşmeyi düzenleyen 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, görüşmenin ardından ‘kapsayıcılık ve çatışmaların çözümü için çok faydalı olan parlamenter modelin zedelenmemesi’ gerektiğini söyledi.

Conte, mevcut sistemde doğrudan seçilmeyen cumhurbaşkanının garantör rolünün ‘ulusal uyum için kilit önemde olduğunu’ da vurguladı, bunun değiştirilmesine karşı çıktı.

Merkez soldaki Demokratik Parti’nin lideri Elly Schlein da, yetkileri artırılmış ve halk tarafından doğrudan seçilen bir cumhurbaşkanı projesine katılmadıklarını söyledi.

Anayasada öngörülen kontrol mekanizmalarının ve parlamentonun rolünün zayıflatılmasına da karşı çıkan Schlein, “Tek adam ya da kadın yönetimine hayır” dedi.

Liberal kanattan Eylem Partisi lideri Carlo Calenda da “Her konuda bölünmüş bir ülkede cumhurbaşkanı milli birliğin tek teminatıdır” diyerek bu rolün değiştirilmesinin bir ‘kırmızı çizgi’ teşkil ettiğini söyledi.

Her iki kanattan üçte ikilik destek gerekiyor

İtalya anayasasında, faşist diktatör Benito Mussolini rejiminin bir benzerinin yaşanmasını önlemek amaçlı tasarlanmış kontrol ve denge mekanizmaları bulunuyor.

Ancak bu sistemin hükümetlerin kısa ömürlü olmasına yol açtığı gerekçesiyle anayasa değişikliği önerileri zaman zaman gündeme geliyor. Mevcut iktidar, İtalya’nın 77 yılda gördüğü 68’inci hükümet.

Bu türden bir anayasa değişikliği yapabilmek için parlamentonun her iki kanadından üçte ikilik destek ya da reform teklifinin referanduma sunulması gerekiyor.

Parlamentoda üçte ikilik çoğunluğa ulaşılamaması ancak salt çoğunluk sağlanması halinde anayasa değişikliği teklifini referanduma götürmek için farklı yöntemler izlemek mümkün.

500 bin seçmen imzası, beş bölge meclisi ya da parlamentonun iki kanadından birinin üyelerinin beşte birinin oyuyla referanduma gidilebiliyor.