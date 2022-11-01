İtalya’nın aşırı sağcı hükümetinden karar: 50’den fazla kişinin katıldığı parti ve toplantılar suç sayılacak

İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı hükümet, kamu düzeni veya güvenliği için ‘tehlikeli’ olacağı iddiasıyla 50’den fazla kişinin katıldığı parti veya toplantıları suç sayan bir karar aldı.

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İtalya’da eylülde düzenlenen genel seçimleri Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) kazanmıştı. Meloni, gençliğinde çekilen görüntülerde faşist lider Mussolini’yi “Her şeyi İtalya için yaptı” diyerek onaylamıştı.

Meloni yönetimi hak kısıtlayıcı adımlar atmaya devam ediyor. AA’nın BBC’den aktardığına göre parti ve toplantıları suç sayan yasa hamlesi, hafta sonu Modena kentinde bir depoda İtalya’dan ve yurt dışından binden fazla kişinin katıldığı Cadılar Bayramı partisinin ardından geldi.

Altı yıla kadar ceza istemi

Yasa çerçevesinde 50’den fazla kişiyi kapsayan ‘izinsiz tehlikeli partilerin’ organizatörleri, altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek ve telefonları dinlenebilecek.

Başbakan Meloni, yasanın, insanlara zarar gelmesini önlemeyi amaçladığını ve Avrupa’nın başka yerlerinde de benzer düzenlemelerin olduğunu savundu.

Hükümete Modena’daki partiyi yasaklarken, eski diktatör Benito Mussolini’nin iki bin destekçisinin hafta sonu Predappio’da düzenlediği ‘faşist yürüyüşü’ görmezden geldiği eleştirileri yöneltildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yürüyüşün kamu düzenine zarar vermediğini ve yıllardır devam ettiğini, iki olayın ‘tamamen farklı şeyler’ olduğunu savundu.