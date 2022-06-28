İtalya’da iki kez köpürten kuaför ve berberler yandı

İtalya’da bir kasabanın belediye başkanı su sıkıntısı nedeniyle kuaför ve berberlerin müşterilerinin saçına iki kez şampuan uygulamasını yasakladı.

Fotoğraf: Pexels

Bolonya şehri yakınlarındaki Castenaso kasabasının belediye başkanı Carlo Gubellini her gün binlerce litre suyun çift şampuanlama nedeniyle boşa harcandığını söyledi.

Çoğu berber ve kuaför ise çift şampuanlamanın dolayısıyla iki kez durulamanın gerekli olduğunu düşünüyor.

Sıcaklık dalgası ve kuraklıkla mücadele eden İtalya’da bu tür bir önleme başvuran tek belediye başkanı olduğu düşünülen Gubellini’nin yasağına uymayan kuaför ve berlerler 500 avroya kadar para cezası ödeyecek.

16 bin nüfuslu kasabada 10 berber ve kuaför var.

Guardian’ın aktardığına göre her müşteriye kullanılan su hesaba katıldığında, bunun günde binlerce litre su anlamına geldiğini vurgulayan belediye başkanı “Castenaso küçük bir kasaba, bunun büyük şehirlerde su kullanımı konusunda ne anlama geldiğini siz düşünün. Yasağı cumartesi günü duyurduk, kuaförlerin pazar ve pazartesi kapalı olduğu düşünülürse yeni kurala uyum sağlamak için yeterince vakitleri olacaktır” dedi.

Gubellini eylül sonuna kadar geçerli olacak yasağın olumlu tepkiler aldığını söylese de bu sabah kuaförlerin yeniden açılmasıyla birlikte bazılarının karardan memnun olmadığı görüldü.

Nuova Equipe isimli kuaför salonunda çalışan Katia kararı şu sözlerle yorumladı. “Biraz saçma. İki kez yıkayıp durulamamak zor olur. Çünkü kullandığımız bazı ürünler iki kez yıkamayı gerektiriyor. Ayrıca bazı saç tiplerinin iki kere yıkanması gerekiyor, özelikle müşterinin saçı çok kirliyse…”

Milano kentinde de kuraklık nedeniyle çeşmeler ve fıskiyeler kapatıldı.