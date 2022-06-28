Fıskiyeleri kim kapattı: Milano belediyesi

İtalya’nın Milano kentinde kuraklık nedeniyle çeşmeler ve fıskiyeler kapatıldı.

Fotoğraf: tripadvisor.com

Bu önlem, kentin sınırları içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinde acil durum ilan edilmesinin ardından geldi. Kenti süsleyen 100’e yakın çeşme ve fıskiyenin yarısında artık su akmıyor. Geri kalanlarsa birkaç gün içinde kapatılacak. Sadece içinde balık ve bitki olan çeşmeler ve içme suyu olarak kullanılanlar kapatılmayacak.

Önlemler kapsamında halktan evde ve işyerlerinde su tüketimini azaltmaları, geçen hafta yaşanan elektrik kesintileri sonrasında klimaların ayarını 26 derecenin altına indirmemeleri istendi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu ülkede son yıllarda görülen en ciddi kuraklığın yaşandığını belirten Milano Belediye Başkanı Beppe Sala, ”Harekete geçmemiz şart” diyerek herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

Çiftçiler birliği, kuraklığın tarıma olumsuz etkisinin maliyetinin 3 milyar avroyu aştığını açıklarken ülkenin başka bölgelerinde de benzeri önlemlerin alınacağı belirtildi.