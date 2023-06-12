İsveç, uyuşturucu kaçakçılığından hükümlü bir kişiyi Türkiye’ye iade ediyor

İsveç hükümeti ,Türkiye’de 2013’te uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve beş yıldır İsveç’te yaşayan kişiyi Türkiye’ye iade etme kararı aldı.

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AA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, “İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye’ye iadesine, 12 Haziran’da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı” dedi.

Aftonbladet gazetesindeki habere göre, 35 yaşındaki erkek ifadesinde, PKK’ya destek açıklamaları ve ByLock’u indirdiğini öne sürerek, Türkiye’ye iade edilmemeyi istemişti.

İadesi yönünde karar verilen kişi, 2013’de içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı gerekçesiyle Türkiye’de 4 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şartlı tahliye edildikten sonra İsveç’e giden şahıs, Türk savcılığının talebi üzerine Ağustos 2022’de bu ülkede tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Finlandiya daha sonra resmen NATO üyesi olmuştu.

Türkiye’nin isteği doğrultusunda ‘terörle mücadele yasası’nı değiştiren İsveç, üyelik için Türkiye’nin onayını bekliyor.