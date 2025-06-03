İsveç doğruladı: Uluslararası evlat edindirmelerde usulsüzlükler tespit edildi

İsveç hükümeti, yurtdışından yasadışı evlat edinmeleri ve çocuk hırsızlıklarını doğruladı.

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Evlatlık alanları soruşturan başmüfettiş Anna Singer, ülkedeki evlat edinme programlarının durdurulması için çağrıda bulundu.

Singer, Sosyal Hizmetler Bakanı Camilla Waltersson Grönvall’a hazırladığı raporu teslim ederken “İsveç’te yapılan uluslararası evlat edinmelerde usulsüzlükler tespit edildi” dedi.

İsveç’in en büyük uluslararası evlat edinme kurumu olan Adoptionscentrum, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesini destekliyor, tam bir yasağa karşı çıkıyor.

Kurumun başkan yardımcısı Margret Josefsson, kamu yayıncısı SVT’ye verdiği demeçte, “Eğer bir çocuğun alternatifi bir kurumda büyümekse, başka bir ülkede güvenli bir aile ortamında büyümesi o çocuk için daha iyi olabilir” dedi.

Euronews’ün aktardığına göre ‘Dagens Nyheter’ (DN) 2021’de Güney Kore, Çin, Sri Lanka ve Şili gibi ülkelerden gelen ‘çalınmış çocuklar’ı haberleştirdi.

Gazete, binlerce çocuğun sahte belgelerle İsveç’e evlatlık olarak getirildiğini ortaya çıkarmıştı. Belgelerde çocukların terk edildiği ya da ailelerinin onlara bakacak maddi gücü olmadığı belirtilmişti.

Fakat gazeteye göre çocuklar biyolojik ebeveynlerinden zorla koparılmıştı.

Hükümette bu durumu doğrulayarak bazı çocukların ebeveynlerinin rızası olmadan evlat edinildiğin açıkladı.

Şili ve Kolombiya’daki bazı anneler, çocuklarının kreşlerden ya da hastanelerden kaçırıldığını söylüyor. Bazı ülkelerde bu faaliyetlerin hastane personeli, avukatlar, polis ve devlet görevlilerinden oluşan çeteler tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı.

DN’ye göre İsveçli yetkililer evlat edinme yapılan bazı ülkelerde çocuk kaçakçılığı ve yolsuzluk hakkında bilgi sahibiydi fakat görmezden geldiler.

Avrupa ülkelerine yurtdışından getirilen çocuklar

İsveç, uluslararası evlat edinme politikalarını sorgulayan son Avrupa ülkesi oldu.

Hollanda, 2021’de yayınlanan ve çocuk kaçırma, insan kaçakçılığı ve etik dışı devlet uygulamalarını belgeleyen ağır bir raporun ardından yurt dışından evlat edinmeleri tamamen yasaklamıştı.

Danimarka’nın yurt dışındaki tek evlat edinme kurumuysa geçen sene belgelerin uydurulduğu ve çocukların biyolojik geçmişlerinin gizlendiği gerekçesiyle faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Norveç de Güney Kore’den gelen evlatlık çocuklarla ilgili geçmiş uygulamaları inceleyen soruşturmalar yürütüyor. Norveç’e bu ülkeden 6 bin 500’den fazla çocuk evlatlık getirildi.