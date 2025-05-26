50 yıl önce kaybolan çocuğu Norveç'e evlatlık verilmiş: Anneden hükümete dava

Güney Kore’de 1975’te sokakta oynarken kaybolan üç yaşındaki bir çocuğun yetkililerce Norveç’e evlatlık verildiği ortaya çıktı.

Oğluna 2023’te kavuşan 72 yaşındaki anne, dönemin hükümeti ve evlat edinme acentesine dava açtı.

Choi Young-ja, (Elinde oğlunun kaybolduğu ve şimdiki hali var). Fotoğraflar: news1

Üç yaşındaki Bay Baek Sang-ryeol, Temmuz 1975’te başkent Seul’de arkadaşlarıyla oynarken bir ilaçlama kamyonunun püskürttüğü böcek ilacının oluşturduğu bulutu kovaladı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Annesi Choi Young-ja ve kocası birlikte yıllarca çocuğunu aradı.

Seul ve çevresindeki tüm karakolları gezdi.

Güney Kore’nin en büyük evlat edinme kurumlarından Holt Children Services acentesine oğlunun fotoğraflarını bırakıp defalarca ziyaret etti. Ancak acenteden sürekli olumsuz yanıt aldı.

Choi olası eşleşme ihtimaline karşı polise DNA örneğini teslim etti.

Acılı anne oğlunun kaybolmasından sadece beş ay sonra Norveç’e evlatlık verildiğini öğrendi.

Ancak oğluna 48 yıl sonra 2023’te kavuşabildi.

Acente evlatlık vermiş

Çocuğu Norveç’e evlatlık veren kurumun Choi’nin yıllarca ziyaret edip oğlunun fotoğraflarını bıraktığı Holt Children Services isimli acente olduğu ortaya çıktı.

Hükümet ve acenteye dava

Kurumları oğlunun bulunması için yasal sorumluluğunu yerine getirmemek ve onu doğrudan devlet kontrolündeki uluslararası evlat edinme sistemine yönlendirmekle suçlayan anne, Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde dava açtı.

Güney Kore hükümetine ve Holt Children Services’e dava açan Choi, evlat edinme işlemleri sırasında oğlunun kaldığı Suwon kentindeki bir yetimhaneye de dava açmaya hazırlanıyor.

Evlatlık verilen Koreli çocuklar

Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı’ya evlatlık verilmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

Evlatlık verme işlemlerinin en çok yapıldığı 1970 ve 1980’li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimleri, artan nüfusla başa çıkma ve ekonomi politikaları çerçevesinde onayladıkları yasalarla yurtdışına evlatlık vermeyi kolaylaştırmıştı.

Bu dönemde velayetini üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilmiş ve yurtdışına evlatlık verilmiş kişiler, Kore’deki biyolojik ailelerine ulaşmakta zorlanıyor.

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, Avrupa, ABD ve Avustralya’ya evlatlık verilen 367 kişinin şikayetlerini incelemiş, komisyon üç yıllık soruşturmanın ardından 1960 ile 1990 arasındaki evlatlık işlemlerinden dönemin hükümetlerinin sorumlu olduğunu duyurmuştu.