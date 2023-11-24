Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında istinaf kararları

Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine ilişkin davada istinaf mahkemesi baş sanığın 25 yıllık hapis cezasına hukuka uygun buldu. Tutuksuz bir sanık da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş’a ‘kasten öldürme‘ suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, Ali Gündüz’e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmedilen Gündüz ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme yerel mahkemenin Soyalp hakkında beraat kararını da kaldırdı. Soyalp’in ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma‘ suçunu işlediğine karar veren mahkeme, 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Soyalp tutuklandı.

Mahkeme, Gözde Gündüz ve Jale Erbek hakkındaki beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Ne olmuştu?

İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz 2 Ekim 2022’de Çayyolu Mutlukent Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01:00’de biten Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek tek başına şarkı söylemeye başladı. O sırada Karakaş sahneye çıkarak Şener ile tartışmaya başladı. Diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasını önledi.

Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Mekandan ayrılırken Şener ile grubun ikinci kez tartışması kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener hayatını kaybetti.

İddianamede, sanıkların ‘canavarca hisle kasten öldürmek‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Temmuz’da Karakaş ve Ali Gündüz’ü ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapse mahkum etti. Soyalp, Erberk ve Gözde Gündüz ise beraat etti.