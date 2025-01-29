Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstifa sorusu: Erdoğan da bakan Ersoy da yanıt vermedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Turizm bakanının istifası ya da görevden alınması söz konusu mu?” sorusuna yanıt vermedi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da soruyu yanıtsız bıraktı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bolu’daki Grand Kartal Hotel’da çıkan yangında 78 kişi ölmüş, başta bakan Ersoy olmak üzere hiçbir siyasi yetkili sorumluluğu kabul etmemişti.


Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Bahçeli dün Turizm Bakanlığı’nın ‘özeleştiriden imtina etmesini isabetli bulmadıklarını’ söylemişti.

Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında “78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır” dedi.

Toplantı sonrası bir gazeteci, Erdoğan’a “Turizm bakanının istifası ya da görevden alınması söz konusu mu?” diye sordu. Ancak cumhurbaşkanı soruyu yanıtsız bıraktı.

Bakan Ersoy da grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorusuna yanıt vermedi.

Erdoğan: Ne yapsalar boş, turpların büyükleri heybede

Erdoğan: Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık

Grand Kartal yangınına ilişkin araştırma komisyonu kuruldu

Grand Kartal’ın genel müdürü: Turizm Bakanlığı oteli her yönüyle denetledi

Grand Kartal yangını: ‘Bakanlıktan itfaiyeye kadar herkes suçlu’

Grand Kartal yöneticisi: Genel müdür ‘Eksikleri gidermek çok masraflı’ dedi

SON HABERLER

Rapçi 'Lvbel C5' tutuklandı

‘Lvbel C5’ adıyla bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur ‘uyuşturucu madde kullanımını özendirme’ suçlamasıyla tutuklandı.