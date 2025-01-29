İstifa sorusu: Erdoğan da bakan Ersoy da yanıt vermedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Turizm bakanının istifası ya da görevden alınması söz konusu mu?” sorusuna yanıt vermedi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da soruyu yanıtsız bıraktı.

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Bolu’daki Grand Kartal Hotel’da çıkan yangında 78 kişi ölmüş, başta bakan Ersoy olmak üzere hiçbir siyasi yetkili sorumluluğu kabul etmemişti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Bahçeli dün Turizm Bakanlığı’nın ‘özeleştiriden imtina etmesini isabetli bulmadıklarını’ söylemişti.

Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında “78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır” dedi.

Toplantı sonrası bir gazeteci, Erdoğan’a “Turizm bakanının istifası ya da görevden alınması söz konusu mu?” diye sordu. Ancak cumhurbaşkanı soruyu yanıtsız bıraktı.

Bakan Ersoy da grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorusuna yanıt vermedi.