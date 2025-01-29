Erdoğan: Ne yapsalar boş, turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhalefeti hedef aldı: “Ne yapsalar boş, mızrak çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede.”

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Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan cumhurbaşkanı “Ne yapsalar boş” diyerek sözlerini tekrarladı.

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangını üzerinden de muhalefete yüklenen Erdoğan’ın açıklamaları özetle şu şekilde:

* (Grand Kartal yangını) Edepten, ahlaktan anlamayan bir avuç insan dışında bu millet tasada bir olduğunu ortaya koydu. Yakınlarını kaybedenlere saygıdan bu meseleyi siyasi polemiğe dönüştürmedik. Ama biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeye aşağı çekti. Bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler, kendilerini aklama yarışına girdiler. Ülkemiz muhalefeti adına teessüfle takip ettiğimi pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık.

‘Başvuruyu geri çekme süreci aydınlatılacak’

* Müfettişlerin tespitleriyle otelin aralıkta belediye yetkilileri tarafından sümenaltı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme süreci de aydınlatılacak. Soru işaretleri de giderilecektir.

‘Kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak’

* 78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği her sosyal medya mecrası değil, bağımsız Türk mahkemeleridir.

‘Gözünün yaşına bakmayacağız’

* Aç gözlü müptezellerin vatandaşımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yok. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse ağzı süt kokan sabileri, masum çocukları hırslarına kurban edemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

Muhalefete: Hiç mi utanmıyorsunuz?

* Buradan sekiz gündür sorumsuz beyanatlarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörelerine şunu söylüyorum; vicdanınız da mı yok, hiç mi utanmıyorsunuz? Bu milletin kederine ne zaman ortak olacaksınız? Her konuyu siyasallaştırmaktan, istismar siyasetinden ne zaman vazgeçeceksiniz?

* 21 Ocak’tan beri sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Bugün de empatiden insaftan yoksun kısır tartışmalara sürüklenmek istemiyoruz. İzmir’de iki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. Antalya’daki teleferik ekibinin sorumlularını kahraman ilan etmeye kalktınız. Utanmadan ahlaktan, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz.

‘Şu sözlere kulak verin’

* Sokaklarımızı karıştırmaya, Gezivari sokak terörünü yeniden körüklemeye dönük sinsi planların devreye alınmak istendiği bir dönemde tüm gençlerimizden şu sözlere kulak vermelerini rica ediyorum; ‘Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik…’ İç huzurumuzun güçlendirilmesi noktasında AK Gençlik’in öncü olmaya devam edeceği inancındayım.

‘Turpların büyükleri heybede’

* İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, ne hazırlık, ne zihniyet itibarıyla bizimle yarışacak sıklette değil. Siyasi kariyerleri dışında gözleri hiçbir şey görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine gösterdi. Ne yapsalar boş. Mızrak çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp siyasetten ümitlerini kesmesine müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini kapatmamız gerekiyor.

‘Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız’

* Suriye’den Filistin’e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır. Türkiye tarihe mührünü vurmaktadır. Afro Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye’dir. 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız.