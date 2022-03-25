İstanbul’daki pitbull saldırısında ısırılan kişinin ‘gasp’tan arandığı ortaya çıktı; köpeğin sahibiyle birlikte tutuklandı

İstanbul’un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanan ve gasp suçundan aranan kişi ile farklı suçlardan kaydı bulunan köpek sahibi tutuklandı.

Polis ekiplerince, 23 Mart’ta Haznedar Mahallesi’nde meydana gelen ve aynı gün bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yer alan Y.T.’nin bir köpek tarafından ısırılma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Araştırmaların sonucunda, mağdurun yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında, olayda mağdur olan Y.T.’nin 23 suç kaydı olduğu ve ‘gasp’ suçundan firari olarak arandığı belirlendi.

Y.T’yle birlikte farklı konulardan dokuz suç kaydı bulunduğu tespit edilen köpek sahibi H.H.A. da dün gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Köpek ise barınağa götürüldü.