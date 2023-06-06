İstanbul’da yaz sezonu açıldı: Şehrin dört bir yanında etkinlikler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, kamusal bir yaşam alanı olan Müze Gazhane ve şehrin dinamizmini yansıtan Festival Park Kadıköy başta olmak üzere hafta boyunca İstanbul’un dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür bünyesindeki yerlerde düzenlenecek bir kısmı ücretsiz etkinlikler şu şekilde:

Müze Gazhane

Farklı tarzlardaki sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konserler; çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri; hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri; güldürürken düşündüren stand up gösterileri; tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler; festivaller, performanslar ve çok daha fazlası haziran boyunca Müze Gazhane’de olacak.

6 Haziran Salı 20:00 | Salı Sineması: Çiçek Abbas (Sinan Çetin,1982) – Konuk: İlyas Salman

7 Haziran Çarşamba | 20.30 Hava Kararınca: Nev | 19.30 Sahne Senin: Melis Yelman (Konser)

8 Haziran Perşembe, 10.00 | Hayata Değer Sosyal Girişimcilik Buluşması

8 Haziran Perşembe, 20.00 | Müzede Akustik: Kübra Çadırcıoğlu (Konser)

10 Haziran Cumartesi, 11.00 | CMTPZR Çok Sesli Pazar

10 Haziran Cumartesi, 20.00 | OKX Final Maçı İzleme Etkinliği

11 Haziran Pazar, 11.00 | CMTPZR Çok Sesli Pazar

11 Haziran Pazar, 20.00 | Gülmek Yakışır: Deniz Alnıtemiz (Stand Up)

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Yeni sezona renkli bir başlangıç yapmak için tüm hazırlıkları tamamlanan Harbiye, binlerce İstanbullu müzikseveri sezon boyunca sevilen isimlerle buluşturacak.

9 Haziran Cuma 21:00 | Tartuffe

10 Haziran Cumartesi 21:00 | Tartuffe

11 Haziran Pazar 21:00 | Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi

Festival Park Kadıköy

Boğaz’ın kıyısında Kadıköy Burun’da konumlandırılan Festival Park Kadıköy, şehrin dinamizmini ve heyecanını yansıtan birbirinden renkli etkinlikleri İstanbullularla buluşturmaya devam edecek.

9 Haziran Cuma | Live From Fest Kadıköy (Teoman/Gripin/Selin/ Den Ze)

Derinden Gelen Sesler

Bin 500 yıllık Yerebatan Sarnıcı, Night Shift etkinlik serisi kapsamında kültür sanat etkinliklerine kapılarını açmaya devam ediyor. Sarnıcın büyülü atmosferini, müzik eşliğinde deneyimleme imkanı sunan ‘Derinden Gelen Sesler: Bach’tan Itrî’ye’ ve ‘Derinden Gelen Sesler: Handel’den Tanbûrî Mustafa Çavuş’a’ konserleri haziran boyunca sanatseverlerle olacak.

Soundala Therapy

Tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu tarihi Şerefiye Sarnıcı, Night Shift kapsamında gerçekleşen ‘Soundala Therapy: Suyun Yankıları’ etkinliği, Gong Bath ile haziran boyunca ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Etkinlikler ses şifası pratisyeni ve somatik deneyimleme uygulayıcısı Rida Kıraşı ile müzisyen Can Dedeoğlu eşliğinde yürütülecek.

6 Haziran Salı 22:00

7 Haziran Çarşamba 22:00

Cırcle Horn

Trompetçi Can Ömer Uygan’ın farklı disiplinlerden gelen sanatçılarla bir araya geldiği, interaktif ve performansa dayalı multidisipliner sanat projesi olan Circle Horn, Dünyadan Sesler ortaklığıyla 10 Haziran’da Şerefiye Sarnıcı’nın mistik ambiyansında İstanbullularla buluşuyor.

10 Haziran Cumartesi 22:30 | Konuk: Deniz Tekin

Taksim Sanat

Taksim Sanat’ta ‘Umut ve Güven’ sergisi ziyaretçilerle buluştu. Sergiden elde edilecek gelir, İyilik İçin Sanat Derneği’nin Hatay’da yürüttüğü ‘Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar’ projesine bağışlanacak.

18 sanatçının portre, heykel, yerleştirme gibi farklı disiplinlerden eserleri iyilikicinsanat.org üzerinden satışa sunulacak. Sergi, 2 Temmuz’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

Miniatürk

Türkiye’de daha önce görülmemiş boyutta hareketli model sergisi Miniatürk’te açıldı. ‘İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi’nde 1/87 oranında küçültülmüş 10 binden fazla figür yer alıyor.

Sergi, Tarihi Yarımada’nın 1600’lü yıllardan 19’uncu yüzyıla uzanan hikâyesini, dönemin sosyal hayatını ve tarihe geçen olayları hareketli figürlerle günümüze taşıyor.

Müzelerde yaz saati uygulaması

İBB Kültür işletmesi altındaki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Miniatürk yaz saati uygulamasına geçti. Bu kapsamda müzeler saat 22:00’ye kadar ziyaret edilebilecek.