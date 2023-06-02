‘Adalar’da Caz’ günleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, Adalar’da yaza cazla ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor. ‘Adalar’da Caz’ 8-11 Haziran’da gerçekleşecek.

Fotoğraflar: (soldan sağa) Celal Kadri Kınoğlu, Burcu Karadağ, Cansu Nihal Akarsu, Birsen Tezer, Erkan Oğur

Bu yıl ilki düzenlenen ve tüm İstanbulluların katılabileceği festival 8-11 Haziran tarihleri arasında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da düzenlenecek.

Festival ada vapurunda başlayacak

8 Haziran Perşembe günü saat 18:25’te Kabataş İskelesi’nden hareket edecek ada vapurunda başlayacak olan festivalde müzikseverlerle ilk buluşacak isim Sarp Maden Quartet olacak. Vapur Büyükada’ya vardığında ise saat 19:30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda müzikseverleri Önder Focan Aubergine (Patlıcan) Project karşılayacak. Ardından saat 20:30’da Mercan Dede sahnede olacak.

Festival, 11 Haziran Pazar gününe kadar Büyükada Atatürk Meydanı, Çelik Gülersoy Kültür Merkezi, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nda devam edecek.

Sarp Maden Quartet, Önder Focan, Mercan Dede, Ezgi Aktan, Celal Kadri Kınoğlu, Gürol Ağırbaş, Kerem Görsev, Elif Çağlar, Karambola, Telvin, Uninvited Cazz Band, Kolektif İstanbul, Birsen Tezer, Tolga Bilgin, Ozan Musluoğlu, Erdem Özkan, Melis Sökmen, Burcu Karadağ, Sibel Köse, Anıl Şallıel, Evren Can Gündüz ve Uzaylılar, Olcay Saral, Jehan Barbur, Ari Barokas, Bülent Ortaçgil, Çiğdem Erken, Deniz Çakır, Tuğrul Tülek ve Sattas’ın sahne alacağı festivalde söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.