İBB, Hisar konserlerini başlattı

1990’lı yıllardan beri kapalı olan Boğaz’ın koruyucusu ‘Anadolu Hisarı’ müze olarak ziyarete açıldı. Hisar bahçesinde ilk konseri İsmail Hakkı Demircioğlu ile Erkan Oğur verdi.

Fotoğraflar: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları’na bağlı İBB Miras, İstanbul’un geçmişten geleceğe uzanan köklü yapılarını ve simge mekanlarını birer birer yenileyip şehre yeni kültür sanat mekanları kazandırmaya devam ediyor.

Bunlardan birisi de 1990 yılından bugüne ayak basılmamış olan, Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı 633 yıllık Anadolu Hisarı oldu.

İBB Miras projesi kapsamında restorasyon çalışmalarında sona gelinen Anadolu Hisarı, geçen hafta müze ve kültür alanı olarak halka açıldı.

Hisar bahçesinde ilk konseri ise dün akşam İsmail Hakkı Demircioğlu ile Erkan Oğur verdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, o anları Twitter hesabından paylaşarak “Anadolu Hisarı’nda ‘Hisar Konserleri’ başlattık” dedi.