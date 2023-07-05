İstanbul’da valilikten nargile kısıtlamaları

İstanbul valiliği, plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesini yasakladı.

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Valilikten yayımlanan genelgede gerekçe olarak ‘kamu düzeninin korunması’, ‘vatandaşların huzur ve güvenliği’ gerekçe gösterildi.

Genelgeye göre nargile kafesi veya salonu olan işyerleri, konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere nargile servis edilemeyecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter’dan şunları yazdı: “İstanbul’da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.”