Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selde can pazarı yaşanırken nargile içti

ABD’de şiddetli yağışlar sırasında New York kentinde insanlar canını ve mallarını kurtarmaya çalışırken, bir kişi sel suları arasında nargile içerken görüntülendi.

Ülkenin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida kasırgasının neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirilmişti.


Yaklaşık 8,5 milyon kişinin yaşadığı New York’ta ise yağışlar nedeniyle birçok ev ve iş yeri sel baskınına uğramıştı.

New York’taki bu can pazarı sırasında şişirilmiş deniz botuna uzanan adam nargilesini ağır ağır içmeye başladı.

Kısa sürede 1 milyon görüntülenmeyi aşan nargileli adam hakkında ‘sıfırıncı hasta’ yorumu yapılırken, bazı kullanıcılar videoyu izlerken bile hepatit kaptıkları şakasını yaptı. Diğer yandan bazı kullanıcılar ise ‘Covid-21’ nedeniyle adama teşekkür etti.

SON HABERLER

Trafik

Ne zamandır trafik konusunda yazmak istiyorum ama…

Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40 milyar dolar

Merkez Bankası’nın brüt rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv ise 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise eksi 40,6 milyar dolar.

Çavuşoğlu: ‘Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB- Türkiye göç mutabakatına ilişkin, “Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ‘ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez” dedi.

İkisi yerli dokuz film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli olmak üzere dokuz film vizyona girecek. Kazakistan ve Rusya ortak yapımı ‘Tomris’ haftanın gişede ses getirebilecek yapımlarından.