İstanbul'da müşterilerini 'ilaçla bayıltıp taciz eden' taksi şoförüne gözaltı

İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek ya da ilaçla bayıltarak taciz ettiği öne sürülen taksi şoförü gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği, sonra da bu kişilerin görüntülerini çekip taksici gruplarında paylaştığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Taksi plakasından şüphelinin 28 yaşındaki B.N. olduğu, dört ay önce işten ayrıldığı tespit edildi. Adresi belirlenen B.N yakalandı.

İncelemede, şüphelinin bir videodaki kadınla geçmişte tanıştığı, boşanma aşamasındaki eşini kıskandırmak için kayda alıp eşine gönderdiği anlaşıldı.

‘Cinsel taciz’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından gözaltına alınan B.N’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.