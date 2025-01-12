İstanbul’da aracına binmesini istemediği yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında ‘Taksi şoförü yolcuları almadı, bıçak çekti’ başlığıyla yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlattı.

Olayın D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde 6 Ocak’ta yaşandığını belirleyen ekipler, taksici A.K’yi gözaltına aldı.

Taksiciye “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamında alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Taksicinin toplu ulaşım şoför kartı, İBB Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında iptal edildi.

Araçsa trafikten men edildi.