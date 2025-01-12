İstanbul’da aracına binmesini istemediği yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira ceza kesildi.
AA’nın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında ‘Taksi şoförü yolcuları almadı, bıçak çekti’ başlığıyla yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlattı.
Olayın D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde 6 Ocak’ta yaşandığını belirleyen ekipler, taksici A.K’yi gözaltına aldı.
Taksiciye “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamında alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi.
Taksicinin toplu ulaşım şoför kartı, İBB Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında iptal edildi.
Araçsa trafikten men edildi.