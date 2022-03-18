İstanbul’da metro ve Marmaray seferleri uzatıldı

İstanbul’daki kar yağışı nedeniye metro ve Marmaray seferleri uzatıldı.

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Metro İstanbul’un Twitter hesabı üzerinden seferlerin bugün ve yarın gece 2’ye uzatılıdığı yazıldı: “Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın M1, M2, M4, M5, M6 hatlarımıza ek olarak; M3, M7 ve M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda da seferlerimiz 02.00’ye kadar yapılacaktır. İyi yolculuklar dileriz.”

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın M1, M2, M4, M5, M6 hatlarımıza ek olarak; M3, M7 ve M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda da seferlerimiz 02.00’ye kadar yapılacaktır. İyi yolculuklar dileriz. 💕 https://t.co/mhNjJWBgPl — Metro İstanbul (@metroistanbul) March 18, 2022

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’nin Twitter hesabı üzeriden ise Marmaray seferlerinin bu gece saat 2’ye uzatıldığı söylendi: “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.”