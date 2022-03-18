İstanbul’da metro ve Marmaray seferleri uzatıldı

İstanbul’daki kar yağışı nedeniye metro ve Marmaray seferleri uzatıldı.
Metro İstanbul’un Twitter hesabı üzerinden seferlerin bugün ve yarın gece 2’ye uzatılıdığı yazıldı: “Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın M1, M2, M4, M5, M6 hatlarımıza ek olarak; M3, M7 ve M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda da seferlerimiz 02.00’ye kadar yapılacaktır. İyi yolculuklar dileriz.”
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’nin Twitter hesabı üzeriden ise Marmaray seferlerinin bu gece saat 2’ye uzatıldığı söylendi: “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.”