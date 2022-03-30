İstanbul’da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan ve Bahçeli’nin geçmişte birbirlerine yönelik kullandığı ifadelerden oluşan bir videoyu da izletti ve iki isme seslendi: “Sayın Bahçeli… Sayın Erdoğan… Asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?”