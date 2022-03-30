İstanbul’da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu

İstanbul’da kayıp olarak aranan kadının Kağıthane’deki bir kafenin tuvaletinde cesedine ulaşıldı.
Polis ekipleri, hakkında daha önce kayıp başvurusu yapılan S.A.’nın Kağıthane’deki bir kafede olduğunu belirledi.
Durumun bildirilmesi üzerine iş yerine giden polis, kafenin tuvaletinde hareketsiz halde buldukları S.A.’nın öldüğünü tespit etti.
AA’nın aktardığına göre polis, ilk incelemede kadının yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğünü söyledi.
Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.