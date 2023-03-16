İstanbul’da IŞİD, HTŞ ve El Kaide operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da radikal İslamcı örgütler Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), Heyetu Tahriru’ş Şam (HTŞ) ve El Kaide’ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD, El Kaide ve HTŞ örgütleri ve çatışma bölgelerine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ‘yabancı terörist savaşçı’ olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için bir ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.