İstanbul’da IŞİD, HTŞ ve El Kaide operasyonu: 13 gözaltı

Hollanda’da senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre en çok oyu seçime ilk kez katılan ‘Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi’ (BBB) alırken, mevcut senatoda azınlıkta olan hükümet ortaklarının senatodaki sandalye sayısı düşecek.