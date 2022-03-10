İstanbul’da hakim ve savcılar yarın da idari izinli sayılacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle hakim ve savcıların yarın da idari izinli sayılmalarını kararlaştırdı.

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HSK’nın açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul’da soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar şeklindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul’da yarın için de idari izin kararı verildiği belirtilerek, “Hakim ve cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki hakim ve savcıları bugün de idari izinli sayılmıştı. İstanbul Valiliği, kar nedeniyle yarından itibaren eğitim ve öğretime 14 Mart’a kadar ara verildiğini duyurmuştu. Bugünden sonra yarın için de güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin izinli sayılmalarına karar vermişti.

Vali Ali Yerlikaya, bu akşam saat 19:00’dan bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik hizmetlerinin durdurulduğunu, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.