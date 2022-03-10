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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.


Görüş mesafesinin düşmesi sonrası İstanbul Boğazı’nın saat 07:20 itibariyle çift yönlü geçişlere kapatıldığı belirtildi.

BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

Meteoroloji’den 51 il için sarı, İstanbul için turuncu kodlu uyarı

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