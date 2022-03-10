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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 51 il için sarı, İstanbul için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji tahminlerine göre Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak, diğer bölgelerse kar yağışlı. İstanbul için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 51 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den 51 il için sarı kodlu uyarı. Harita: MGM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesine göre Güney Ege kıyıları dışında ülkenin genelinin aralıklı olarak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Kuvvetli yağış

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu yüzden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Buzlanma ve don

Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara’nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklık

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde dört ila sekiz derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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