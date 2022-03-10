İstanbul Valiliği’nden motokurye, motosiklet ve scooter kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kentte bu akşam saat 19:00’dan bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik hizmetlerinin durdurulduğunu, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar 10 Mart 2022 Perşembe günü 19:00 itibarıyla motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.”

Vali, ayrıca, bugün olduğu gibi yarın da güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile kamu kurumlarındaki hamile, malul ve engellilerin yarın idari izinli sayılacaklarını duyurdu.

Bu sabah İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.