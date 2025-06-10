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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğun

İstanbul’da Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk var.

Fotoğraf: AA

Kentte dört günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk mesai gününde, sabah saatlerinde ulaşımda yoğunluk oluştu.


Anadolu Yakası’nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe mevkilerinde trafik Avrasya Tüneli’ne kadar ağır seyrederken ters istikamette Maltepe bölgesindeyse yavaş.

TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde herhangi bir yoğunluk görülmedi. Edirne istikametinde Pendik gişeleri mevkisinden başlayan trafik Çamlıca gişelerine kadar etkili.

Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, Kozyatağı Kavşağı’ndanysa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar sürüyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 karayolunun Ankara yönünde Avcılar, Bakırköy, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediysi’nin (İBB) ‘CepTrafik’ uygulaması verilerine göre 08.30’da kent genelinde yüzde 53’e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası’nda yüzde 45, Anadolu Yakası’ndaysa yüzde 63.

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