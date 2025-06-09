Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde trafik yoğun

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli ve Sakarya kesiminin İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.
Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşü İstanbul istikametinde başlayan yoğunluğu artırdı.
İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili.
D-100 karayolu İstanbul istikametinin Derince mevkisinde de trafik akıcı yoğunlukta.
Otoyolun Sakarya geçişi İstanbul istikameti Hendek, Akyazı ve Arifiye kesiminde de akıcı yoğunluk devam ediyor.
Sapanca geçişindeyse artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.