Ayvalık'ta 'bayram': Tesisler yüzde 100 doldu

Balıkesir’in ilçesi Ayvalık’ta Kurban Bayramı tatili nedeniyle konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.
Bayram öncesinde rezervasyon oranının yüzde 80 seviyelerini bulduğu Ayvalık’ta bayram tatilinin üçüncü gününden itibaren tüm tesisler tamamen doldu.
Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, Kurban Bayramı’nın ilk gününde ailelerin bayramlaşması nedeniyle hafif bir durgunluk yaşandığını ancak bayramın üçüncü gününde turistik tesislerde yer kalmadığını belirtti.
Bayramın dördüncü gününün ardından doluluk oranının düşebileceğini söyleyen Özgültekin, şöyle konuştu:
“Fakat bayramın hemen ardından başlayacak turizm sezonu çerçevesinde haziran ayında yüzde 100’lük doluluk oranını yakaladık.
Bu yıl sezondan kesinlikle umutluyuz. Temmuz, ağustosta yüzde 80’lerle başlayacak olan doluluk oranımız yüzde 100’lere yeniden ulaşacaktır.”