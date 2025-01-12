İstanbul'da altı okulun ortak sınavları yeniden yapılacak: Sorular sosyal medyada paylaşılmış

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, ortak sınavlar kapsamında altı okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu okulların ortak sınavları, 14 Ocak’ta yeniden yapılacak.

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Müdürlüğün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, altı okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır.

Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak 2025 Salı altı okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”

Sınavların hangi okullarda yeniden yapılacağına ilişkinse bir bilgi verilmedi.