İstanbul ve birçok kentte sıcaklık 35 dereceyi aşacak

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak.

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Meteoroloji’nin raporuna göre 11-16 Temmuz arasında Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altına girecek. Kentlerde sıcaklık rekorları kırılabilir.

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan’ın aktardığına göre Marmara, Ege ve Akdeniz’de bugünden itibaren bir hafta sürecek sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.

*Perşembe-cuma günleri İstanbul’da sıcaklık 35’lere doğru çıkacak. Çanakkale, Balıkesir tarafında 38-39 dereceleri göreceğiz. Ege’de özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceyi zorlayacak. Hatta 40 dereceyi geçecektir. Sahillerde hissedilen sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Akdeniz’de Adana ve Antalya arası 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu’da Ankara’da Kayseri’de 38 dereceye ulaşacak.

Orman yangını riski

*Buradaki en önemli durum nem ve rüzgar. Nem çok yüksek değil orta seviyeli. Nemin yüksek olmaması bizim sağlığımız açısından iyi. Nem yüksek olsa durulacak bir hava olmazdı. Ama nemin düşük olması orman yangını riskini artırıyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde orman yangını seviyesi çok yüksek.